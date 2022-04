Domenica la processione del Cristo Risorto, ecco i divieti per il traffico

Le indicazioni del Comando della Polizia Locale per la viabilità

Torna il 24 aprile, Domenica in Albis, a Civitavecchia, la Processione del Cristo Risorto e si è resa quindi necessaria un’ordinanza per regolamentare il traffico.

Un comunicato stampa del comando di Polizia locale, a firma di Ivano Berti, ne ribadisce di seguito i contenuti:

“In occasione della tradizionale processione del “CRISTO RISORTO”, che interesserà varie vie, strade e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta:

1. dalle ore 14:00 fino alle ore 23:00 del giorno 24 aprile 2022, in:

– VIA RISORGIMENTO, entrambi i lati;

– PIAZZA REGINA MERGHERITA, entrambi i lati della carreggiata lato monte (tra la palmetta e la sede della Compagnia portuale);

– PIAZZA REGINA MERGHERITA, lato Grosseto del tratto compreso tra via Leonardo e via Granari;

– VIA GRANARI, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Regina Margherita e via Borghese;

– VIA BORGHESE, entrambi i lati del tratto compreso tra via Granari e via Monte Grappa;

– VIA MONTE GRAPPA, lato mare del tratto compreso tra via Borghese e via Sangallo;

– VIA D’ANNUNZIO, entrambi i lati;

2.dalle ore 18:30 del giorno 24 aprile 2022 e fino a cessate esigenze, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione”.