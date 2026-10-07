Domenica la performance “Myriam” ispirata alla figura della Maddalena

Si terrà domenica 11 ottobre 2026, alle 17.30, nella cornice della Chiesa di San Giacomo, la performance dal titolo “Myriam”, ispirata alla figura di Maria Maddalena.

La Chiesa di San Giacomo, è un luogo evocativo e panoramico, posta tra l’antica città etrusca, le colline e il mare. Il luogo ideale per accogliere la performance “Myriam”.

Scritto, diretto e interpretato da Eluah Elisabetta Irrera, lo spettacolo è ispirato alla figura di Maria Maddalena, in una rilettura personale e innovativa.

Il movimento scenico è di Eva Bosakova, mentre le musiche sono curate da Giorgio Rima. Lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio del Comune di Tarquinia.

“Sarà un momento intenso e rigenerante, che ci rimanda al teatro delle origini – dice Elisabetta Irrera – un’esperienza unica, di trasformazione e apertura del cuore, per aprirsi all’abbondanza e alla gioia di vivere. Un viaggio tra le radici della terra, per attingere alla sorgente dell’Amore”. L’accesso è solo su prenotazione, inviando un messaggio al numero 329.7892923