Domenica arriva la sfilata di carnevale con festa finale in piazza Rossellini

Domenica 18 febbraio a Ladispoli arriva l’appuntamento più colorato dell’anno con la sfilata di Carnevale e con la grande festa finale in piazza Rossellini dove saranno presenti i personaggi più amati non solo dai più piccini. “Piazza Rossellini – ha detto l’assessore agli eventi Marco Porro – sarà il palcoscenico dell’evento in maschera dedicato ai più piccoli e a tutti i grandi appassionati del carnevale. Uno spettacolo dedicato ai bambini ideato da Variety Cartoon Show, che vedrà la presenza di Spiderman, Capitan America, Topolino, Pinocchio, Elsa e Olaf e… un gigantesco King Kong. Non mancheranno altre sorprese, musica, coriandoli e animazione. Il programma prevede il ritrovo alle ore 15:00 presso Piazzale Roma di tutte le scuole che hanno aderito organizzando una sfilata a tema con i loro piccoli alunni. La parata sarà guidata da Regia Eventi, con il supporto dei ragazzi del servizio civile della Pro Loco, che con musica e animazione accompagneranno il corteo festante fino all’arrivo a Piazza Rossellini. Saranno effettuate diverse soste per permettere la messa in scena di balli di gruppo, con mascotte e alte dosi di divertimento. Per l’occasione viale Italia sarà totalmente pedonalizzato dalle 13:00 alle 18:00 per consentire la passeggiata dei bambini in totale sicurezza”.

“Ci sono – ha concluso Porro – tutti gli ingredienti per una magica festa di carnevale. In tal senso, invitiamo tutte le attività commerciali attive su Viale Italia a rimanere aperte e, magari, di partecipare al clima festaiolo con una maschera ad hoc per l’occasione, dimostrando affetto e voglia di vivere una giornata divertente con i nostri bambini. Tutti in maschera quindi… per una parata da ricordare nella Capitale del litorale”. Il Comune.