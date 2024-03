Domenica altro confronto importante per il Rugby Civitavecchia, al Moretti della Marta arriva Paganica

"Non è solo una attenzione alla classifica, il Civitavecchia ha 37 punti mentre il Paganica 12, poco sopra il fanalino di coda del Primavera che ne ha 7, ma deve dare continuità ai risultati e soprattutto non deve sottovalutare l’avversario"

Siamo già al prepartita di domenica 3 marzo dove in campo amico i biancorossi affronteranno i rossoneri, e solo analizzando i colori preferiti dei roster, l’Analisi del Colore, detta anche Armocromia, è il tema del momento, si potrebbe avvalorare la tesi di comprendere che squadra si è.

Tornando però con i piedi per terra, ricordando il match di andata al Campo Sportivo Paganica Rugby dove la vittoria sorrise al Civitavecchia in terra d’Abruzzo per 17 a 13, il team dei rossoneri dovrà essere affrontato con la massima attenzione perché hanno dato davvero del filo da torcere nell’andata.

Non è solo una attenzione alla classifica, il Civitavecchia ha 37 punti mentre il Paganica 12, poco sopra il fanalino di coda del Primavera che ne ha 7, ma deve dare continuità ai risultati e soprattutto non deve sottovalutare l’avversario.

Per quanto riguarda il match di domenica il Civitavecchia, di certo non dovrà farsi ingannare dalla classifica.

Il Paganica è una squadra viva e lo ha dimostrato proprio all’andata rimanendo per tutta la gara in partita ed i biancorossi si sono imposti solo nel finale gara. La Polisportiva Paganica Rugby contro il Rugby Civitavecchia darà il tutto per tutto, perché ha un bisogno assoluto di punti per risalire la china ed allontanarsi dalla zona retrocessione. Lo stesso bisogno però lo ha il Rugby Civitavecchia, per raggiungere l’obiettivo di una classifica ambiziosa.

Sarà fondamentale affrontare la gara al massimo, dando tutto e senza commettere l’errore di sottovalutare niente e nessuno. Il Civitavecchia si troverà di fronte un avversario pericoloso: dovrà essere bravo ad esserlo più del Paganica per mettere in cassaforte punti, magari col punteggio massimo. Rugby Civitavecchia.