Domenica al voto, si scelgono i sindaci di Ladispoli, Cerveteri ed Allumiere

Non solo il referendum sulla giustizia. Fra gli oltre novecento comuni che vanno al voto per le amministrative ci sono anche i Comuni di Ladispoli, Cerveteri ed Allumiere. Si vota oggi dalle 7 alle 23, lo spoglio domani dalle 14. A Ladispoli parte favorito il sindaco uscente Alessandro Grando, in quota Lega e sostenuto dalla coalizioni di centrodestra. Lo sfidano Silvia Marongiu del Pd, l’ex sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci con una coalizione civica e Amelia Mollica Graziano, altro progetto civico. Proprio a Cerveteri si respira aria di partita molto equilibrata fra la dem Elena Gubetti, il centrodestrorso Gianni Moscherini e la civica di destra Anna Lisa Belardinelli. Ad Allumiere infine è sfida a due, fra l’uscente Antonio Pasquini e Luigi Landi.