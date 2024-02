Domenica 25 febbraio festa del rugby per under 8 e 10 biancorosse

E' andata in scena a Santa Marinella in via delle Colonie insieme ai pari età del circondario

Con un meteo instabile e temperatura in calo è andato in onda la Festa del Rugby a Santa Marinella delle UNDER 8 e 10 del Rugby Civitavecchia insieme ai pari età del circondario.

Lo staff Tecnico della UNDER 8: “Tanto impegno divertimento, ci sono momenti in cui si è visto bel gioco ma anche difficoltà per distrazione, come sempre torniamo a casa con i riferimenti su cui lavorare”. Gli agguerriti minirugbisti biancorossi hanno giocato e si sono divertiti ospiti per l’occasione del Santa Marinella Rugby a cui vanno i complimenti per l’accoglienza e l’organizzazione.

Lo staff Tecnico della UNDER 10: “Consolidamento del lavoro settimanale, tanta soddisfazione e fiducia nel futuro. Vincenti in ogni situazione, aspettiamo raggruppamenti più impegnativi per vedere la forza del team”.

UNDER 14 CRC/URL: stop a Roma con la Rugby Roma Olimpic 1930.

Sabato 24 febbraio a Roma si è giocata l’incontro della UNDER14 CRC/URL che ha visto i ragazzi protagonisti di una intensa partita, purtroppo non sufficiente dato che la vittoria è andata ad un più determinata e solida Rugby Roma Olimpic 1930.

C’è stato un passo indietro dal punto di vista tecnico in relazione all’incontro della scorsa settimana anche se l’impegno c’è stato ma con un livello che sicuramente poteva essere davvero maggiore.

Lo staff Tecnico: “La determinazione e la cattiveria agonistica degli avversari è stata la parte più difficile da battere. Hanno vinto loro. Può capitare nel processo per diventare una squadra al 100%. Dalla settimana entrante si ricomincia, su la testa e avanzare!”