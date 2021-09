Domani Matteo Renzi al Teatro Traiano per presentare il suo libro. Marietta Tidei: “Occasione importante di confronto”

Anche per ragionare insieme sul senso e sulla direzione della politica oggi e delle sfide che il nostro Paese sta affrontando", dichiara la consigliera regionale del Lazio

Appuntamento mercoledì 8 settembre, alle ore 18.30, al Teatro Traiano di Civitavecchia (corso Centocelle, 2) per la presentazione del libro di Matteo Renzi “Contro corrente”. Per partecipare all’incontro con il leader di Italia Viva, moderato dal giornalista Claudio Cerasa, è obbligatorio il possesso del green pass. “La presentazione del libro di Matteo Renzi sarà un’occasione importante di confronto sui temi di stretta attualità, ma anche per ragionare insieme sul senso e sulla direzione della politica oggi e delle sfide che il nostro Paese sta affrontando”, dichiara la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).