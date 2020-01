Domani consiglio comunale, si discuterà del rompicapo dehors

Un consiglio comunale importante e che si preannuncia acceso visti gli ordini del giorno in programma. Come quello sui dehors e le istallazioni esterne, vero e proprio rompicapo per il Comune, “ieri” con l’amministrazione 5 stelle, e oggi con quella di centrodestra, una mannaia invece per i commercianti che da tempo aspettano una direzione precisa per pianificare i propri business. Si va verso un nuovo rinvio, in attesa del regolamento definitivo, per questo sarà approvato un documento in assise. Al voto anche la modifica dello statuto comunale, che permetterà al sindaco Ernesto Tedesco di distribuire delle deleghe ai consiglieri comunali e a persone esterne di fiducia. Si comincia alle 14,30 all’aula Pucci.

Sponsorizzato da