Domani alle 11 la cerimonia della Giornata del Ricordo al Parco Martiri delle Foibe

Domani, mercoledì 10 febbraio, il Comune di Civitavecchia onorerà la data dedicata alla commemorazione dei Martiri delle foibe e all’Esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, per conservare e rinnovare la memoria di una tragedia del popolo italiano. Si svolgerà quindi una cerimonia, cui prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose della città. L’appuntamento è per le ore 11 al Parco Martiri delle Foibe, sulla Mediana, in zona Uliveto. Durante la cerimonia verrà deposta una corona di alloro al monumento dedicato ai Martiri delle foibe, all’ingresso del parco.