Domani a Tarquinia si festeggia San Martino Vescovo, la messa sarà in diretta streaming

Domani, mercoledì 11 novembre, si festeggia San Martino Vescovo. Una festa sobria per via delle condizioni sanitarie. Si svolgerà infatti solamente la Santa Messa Solenne in memoria di San Martino Vescovo officiata dal Vescovo monsignor Gianrico Ruzza. L’inizio della celebrazione è previsto per le ore 18. Visto l’esiguo numero di fedeli che potranno accedere all’interno della Chiesa, la celebrazione, per iniziativa del Comitato San Martino, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale facebook dello stesso Comitato, nonché sui canali delle maggiori testate locali. “Crediamo di far cosa gradita, trasmettendo in diretta la Santa Messa. – spiegano dal Comitato San Martino – Il nostro intento è quello di poter far accedere all’interno della Chiesa, anche se virtualmente, tutti i cittadini, da sempre affezionati al nostro quartiere. Tutti potranno ascoltare da casa ed in piena sicurezza la celebrazione. Il nostro augurio è che l’anno prossimo questa pandemia sia soltanto un bruttissimo ricordo e la festa di San Martino possa tornare ad illuminare un intero quartiere, trascinando in un’atmosfera gioiosa tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi”. A dichiararlo il comitato San Martino.