Domani 21 maggio torna la diretta di Bignotizie: i commercianti ci raccontano la riapertura

Si terrà domani una nuova diretta sui nostri canali social di Bignotizie. Inevitabile fare il punto su una settimana forse cruciale per la nostra economia. Da lunedì scorso è infatti iniziata ufficialmente la fase 2 per le imprese, le quali hanno riaperto al pubblico. Pur con tutte le restrizioni e accortezze su distanza e igienizzazioni da seguire alla lettera. Ne parleremo con loro, ascoltando le varie esperienze sul campo. Ospiti anche i politici: parlamentari, consiglieri regionali e comunali per fare il punto sulle misure da adottare. Appuntamento live su Facebook, Twitter e Youtube a partire dalle 12.