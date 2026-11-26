Riceviamo e pubblichiamo. Primato nella sanità pubblica del Centro-Sud Italia all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Il Centro di Terapia del Dolore della ASL Roma 4, diretto dal dottor Ezio Amorizzo, è infatti la prima struttura pubblica del Centro-Sud a eseguire con successo un intervento di ablazione del nervo basivertebrale con tecnologia Intracept, confermando il ruolo di riferimento del presidio nell’alta specializzazione. La procedura, innovativa e mininvasiva, è rivolta a pazienti selezionati con dolore lombare cronico di origine vertebrogenica che non hanno risposto alle terapie conservative. Tramite un accesso percutaneo, la radiofrequenza interrompe in modo mirato la trasmissione degli stimoli dolorosi lungo il nervo basivertebrale. Un traguardo clinico che ha portato il Centro del San Paolo a essere selezionato tra appena sei strutture in tutta Italia per l’introduzione di questa metodica.

«Questa metodica rappresenta un passo avanti decisivo contro il dolore lombare cronico vertebrogenico e offre una nuova opportunità a chi non ha trovato beneficio nelle cure convenzionali», spiega Ezio Amorizzo, responsabile del Centro di Terapia del Dolore e coordinatore aziendale di Medicina e Terapia del Dolore della ASL Roma 4. «Il nostro obiettivo è portare nella sanità pubblica tecniche interventistiche avanzate, garantendo appropriatezza, sicurezza e qualità delle cure. Un risultato reso possibile dal sostegno della Direzione Strategica della ASL Roma 4, in linea con il potenziamento della Terapia del Dolore promosso dalla Regione Lazio». L’introduzione di Intracept conferma l’impegno della Direzione Strategica della ASL Roma 4 sull’innovazione tecnologica, in sinergia con la Regione Lazio e la Rete regionale di Terapia del Dolore: un investimento che valorizza i professionisti e garantisce ai cittadini cure d’avanguardia vicino casa, riducendo la mobilità sanitaria fuori regione.

Asl Roma 4.