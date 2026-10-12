Dolci ricordi, sapori di casa: tornano le fave da morto

La Pro Loco di Civitavecchia APS e la Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della Cucina Tradizionale Civitavecchiese organizzano la seconda edizione del concorso “Le Migliori Fave da Morto di Civitavecchia”

Riceviamo e pubblichiamo. La Pro Loco di Civitavecchia APS e la Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della Cucina Tradizionale Civitavecchiese organizzano la seconda edizione del concorso “Le Migliori Fave da Morto di Civitavecchia”, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e di Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord.

Le “Fave da Morto”, riconosciute come prodotto DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), sono una specialità della tradizione gastronomica civitavecchiese, strettamente legata al periodo della commemorazione dei defunti. Una preparazione che si tramanda da generazioni e custodisce sapori, ricordi e consuetudini della nostra città, rappresentando un patrimonio da preservare e trasmettere nel tempo.

L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di mantenere viva questa tradizione e dare spazio a professionisti e appassionati che, attraverso le proprie preparazioni, continuano a tenere viva una consuetudine profondamente radicata nella cultura gastronomica locale.

“Dopo la positiva esperienza della prima edizione, abbiamo voluto rinnovare questo appuntamento per promuovere una specialità che appartiene alla storia e all’identità della nostra città. Il concorso è un modo per valorizzare le tradizioni e coinvolgere quanti desiderano custodirle e tramandarle”, dichiara la presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi.

Il concorso è aperto a professionisti e amatori e comprende anche una categoria dedicata alle preparazioni senza glutine, in collaborazione con AIC Lazio.

Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una mail di iscrizione all’indirizzo tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 24 del 16 ottobre 2026, indicando nome, cognome e recapito telefonico e riportando nell’oggetto “Partecipazione al concorso Le Migliori Fave da Morto di Civitavecchia”.

Agli iscritti sarà inviato il regolamento completo, con le modalità di partecipazione e tutte le indicazioni utili per prendere parte al concorso. Pro Loco Civitavecchia.