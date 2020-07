Dl Semplificazioni, Marta Grande: “La Orte-Civitavecchia adesso si concluderà”

“Lo annunciavo a marzo ed ora, con il decreto Semplificazioni, si parte: la Orte-Civitavecchia si concluderà! Nel decreto Semplificazioni sono state identificate 130 opere per cui si procederà speditamente nei lavori e per il nostro territorio questo significa molto. Una importante decisione quella presa da questa maggioranza non solo per la conclusione di un’opera che aspetta un termine da troppi anni ma sopratutto per i risvolti commerciali ed economici di cui beneficerà il nostro porto. Avanti così per i rilancio dei territori”. Lo dichiara Marta Grande, deputata del Movimento 5 stelle e presidente della Commissione Esteri.