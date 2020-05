Disservizi idrici, domani sospeso il flusso in alcune zone dei di Civitavecchia e Tolfa

Domani, martedì 5 maggio 2020 sospensione idrica in alcune zone dei comuni di Civitavecchia e Tolfa per lavori urgenti e indifferibili. Acea comunica che, per consentire interventi improcrastinabili di manutenzione straordinaria su importanti condotte, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone dei comuni di Civitavecchia e Tolfa. Di conseguenza,dalle ore 06:00 alle ore 23:30 di martedì 5 maggio 2020 si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadentinelle seguenti zone: Civitavecchia, Zona S.Liborio; Zona Campo dell’Oro, Zona Boccelle, Via Don Mandolini, Zona S. Gordiano;Via del Casaletto Rosso alta, Via Terme di Traiano alta, fino all’intersezione con Via dell’Immacolata, Zona Cisterna Faro, fino all’intersezione con Strada Mediana, Via Bandita delle Mortelle.

Tolfa

Zona Alta: Via Annibal Caro – Via Palmiro Togliatti -Via Antonio Gramsci – Via della

Concia – Via Frangipani, Zona La Pacifica e limitrofe: Via dei Castagni – Via La Pacifica – Via Battilocchio – Via Lizzera – Zona Campo dell’Oro.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, per tutta la durata della sospensione idrica, ovverodalle ore 06:00 alle ore 23:30 di martedì 5 maggio 2020, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Civitavecchia: Via dell’Orto di Santa Maria – fronte Supermercato EMI; Via del Casaletto Rosso angolo Via dei Frassini; Via Guastatori del Genio fronte civico 85 (vicino fermata autobus). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web e comunicato stampa. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet.