Lavori per interventi di manutenzione straordinaria, da parte di ACEA ATO 2 Spa, sulla rete che alimenta Viale Guido Baccelli

E’ stata disposta, per domani mercoledì , la chiusura dei plessi scolastici Andersen e De Curtis dell’ I.C. Via Barbaranelli a causa dell’ interruzione della fornitura idrica, per interventi di manutenzione straordinaria, da parte di ACEA ATO 2 Spa, sulla rete che alimenta Viale Guido Baccelli.