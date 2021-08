Discarica a cielo aperto in zona Casaletto Rosso. CSP vuole risalire agli autori

Spunta una discarica in Via dei Ligustri:

indagini in corso per risalire agli autori Questa mattina ai bordi del piazzale di Via dei Ligustri, zona Casaletto Rosso, la squadra degli ispettori ambientali di CSP ha rinvenuto degli enormi cumuli di rifiuti abbandonati. La squadra, impegnata nel controllo del territorio, giunta nei pressi della discarica abusiva, ha da subito avviato delle indagini per risalire agli autori dell’abbandono dei rifiuti. All’interno delle buste è stato ritrovato diverso materiale. Gli ispettori ambientali stanno ora passando al setaccio il contenuto delle buste per trovare tracce dell’identità degli autori di queste deturpazioni. La squadra è attualmente al lavoro per cercare indizi utili alla identificazione dei responsabili dello scempio, e non ha escluso che qualche elemento possa far individuare questi cittadini che rischiano una pesante denuncia. Completate le indagini, l’area su cui sorge la discarica abusiva, verrà bonificata e messa in sicurezza dagli operatori di Csp addetti alla pulizia e alla sanificazione delle strade.