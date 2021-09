Dirigenti Asl Roma4 in resort a 5 stelle, l’azienda: “Strumentalizzazione. Evento annullato”

Continua a far discutere la vicenda relativa ad una presunta gita riservata ai dirigenti della Asl roma4 in un resort a 5 stelle. Ne hanno parlato anche media nazionale come Repubblica e il Tempo. L’azienda sanitaria ha così replicato. “Spiace rilevare la strumentalizzazione di un momento molto importante per il futuro dell’azienda, nel quale i professionisti sono chiamati a collaborare costruttivamente alla realizzazione del piano strategico, in un contesto nazionale di richiesta di forte trasformazione e innovazione dei servizi pubblici a livello centrale e locale. Tuttavia la Direzione aziendale ha ritenuto opportuno annullare l’evento formativo che verrà riproposto con differenti modalità”. Lo dichiara la Direzione generale della Asl Roma 4.