Dipendente e dirigente del Comune positivi, scattano isolamenti e sanificazioni

Una dipendente della segreteria generale del Comune di Civitavecchia è risultata positiva al Coronavirus. Sono immediatamente scattate le procedure per contenere l’espansione del contagio. Tanti altri dipendenti sono in isolamento e i locali sono stati sanificati. Stesso dicasi per un dirigente, anch’egli risultato positivo. In questo caso però l’edificio non è quello di piazzale Guglielmotti.