Dionisi: “Il prossimo sarà l’anno zero di un nuovo sviluppo”

Il presidente di Unindustria Civitavecchia fa un bilancio dell'anno che sta per finire e indica le prospettive per il prossimo: "Le nuove energie? Bisogna saper cogliere le opportunità, quella dell’idrogeno, dei biocarburanti, degli storage o dell’eolico off-shore"

“L’auspicio sotto l’albero è che il 2024 sia finalmente “l’anno zero” di un nuovo sviluppo”. Il presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi fa un bilancio dell’anno che sta per finire e indica le prospettive per il prossimo.

“Durante il 2023 sono state avviate opere fondamentali, come l’apertura nel cantiere della Orte-Civitavecchia o le infrastrutture di ultimo miglio in porto. Abbiamo attivato l’importantissimo progetto dell’ITS sulle Energie del Lazio: lo scorso ottobre sono iniziate le attività per formare i nostri giovani. L’apertura del tavolo interministeriale al MIMIT, coordinato dal sottosegretario Bergamotto e dalla vicepresidente Angelilli è un passaggio importante, e abbiamo stretto rapporti con degli investitori importanti i quali iniziano a vedere il nostro come un territorio attrattivo e collaborativo. Nel tavolo al ministero disegneremo il layout economico ed industriale dei prossimi anni. Il nuovo modello industriale che abbiamo in mente e che proponiamo risolve a monte il problema dell’impatto ambientale, quindi mi auguro che il dibattito sia sereno e non si impantani su posizioni preconcette”.

“Le nuove energie? Bisogna saper cogliere le opportunità, quella dell’idrogeno, dei biocarburanti, degli storage o dell’eolico off-shore. Tra i progetti del futuro che mi piacerebbe vedere definiti, la Zona Logistica Semplificata, oltre ai lavori sulla Orte-Civitavecchia che devono entrare nel vivo. L’obiettivo deve essere quello di creare una nuova economia, lo dobbiamo soprattutto alle nostre piccole e medie imprese, che hanno accettato la sfida della trasformazione nonostante la crisi. noi con Unindustria le stiamo aiutando, favorendo percorsi di aggregazione e di innovazione”.