“Dimissioni Sgamma, l’ennesimo abbandono nella maggioranza Landi”

L'intervento di Enrico Fracassa e Nicol Frezza (PD Allumiere) e Antonio Pasquini e Sante Superchi (Insieme per Allumiere)

Riceviamo e pubblichiamo. Con le dimissioni da consigliere delegato ai Lavori pubblici di Giovanni Sgamma, protocollate venerdì mattina, la maggioranza guidata dal sindaco Luigi Landi perde un altro pezzo. Il diretto interessato parla di motivi esclusivamente lavorativi e nega contrasti con il sindaco. Ne prendiamo atto, ma non possiamo ignorare il quadro in cui questa uscita si inserisce.

Lo stesso Sgamma, più di un anno fa, aveva lasciato l’incarico di assessore, e in più di un’occasione ha mostrato insofferenza verso il metodo di un sindaco che non lascia spazio a nessuno se non a se stesso. Difficile credere che si tratti solo di un problema di agenda.

Il bilancio politico parla da solo:

• Sgriscia: cacciato, poi coccolato per tenere in piedi la maggioranza;

• Stampella: sbatte la porta e va via;

• Ceccarelli: contesta e passa all’opposizione;

• Galimberti: contesta e passa all’opposizione;

• Sgamma: scappa.

Cinque consiglieri su otto hanno preso le distanze dall’operato del sindaco, eppure lui resta aggrappato alla poltrona. Mai, nella storia politica di Allumiere, tanti consiglieri eletti avevano lasciato la maggioranza: un primato di cui non c’è nulla da andare fieri.

La squadra scelta dai cittadini nel 2022 non esiste più, ma Landi va avanti come se nulla fosse, nonostante il fallimento del suo modo di amministrare. Il metodo è chiaro: feste e festicciole per coprire un completo vuoto programmatico. Landi sembra sempre più un funambolo senza rete, ma questo non è coraggio, è incoscienza e a rischiare la caduta non è lui, è Allumiere. A farne le spese, infatti, è il bilancio del Comune, in balia di una gestione senza visione.

Che cosa serve ancora al sindaco per prendere atto del proprio totale fallimento? Allumiere merita un’amministrazione stabile, collegiale e capace di ascoltare. Quella attuale ha dimostrato di non esserlo.

Enrico Fracassa e Nicol Frezza (PD Allumiere)

Antonio Pasquini e Sante Superchi (Insieme per Allumiere)