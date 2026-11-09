“Prendiamo atto della sua scelta, concentrando ora tutte le nostre energie sull’importante impegno che ci attende mercoledì”. La Nautilus Civitavecchia ha diramato un breve comunicato dopo la notizia delle dimissioni del dirigente Vincenzo Pastorelli, affermando di aver appreso dalla stampa locale online e solo successivamente da una sua comunicazione diretta, la decisione di lasciare la Società. Il club civitavecchiese ha messo in chiaro che in queste ore tutte le energie sono indirizzate verso uno degli appuntamenti più importanti della stagione, quello che vedrà la Nautilus ospitare mercoledì alle 20 al Centro Federale di Viterbo la Vela Nuoto Ancona.