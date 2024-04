Diciassettenne caduta dal muro del Pirgo, focus sulle riprese della videosorveglianza

La giovane è caduta dal muretto vicino al pontile, sul lungomare cittadino, precipitando per circa 4 metri

Saranno le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza a chiarire gli aspetti legati all’incidente che ha visto coinvolta una ragazza di 17 anni sabato scorso al Pirgo. La giovane è caduta dal muretto vicino al pontile, sul lungomare cittadino, precipitando per circa 4 metri. I Carabinieri stanno indagando sul caso e hanno già preso in visione le immagini che dovrebbero aver registrato quanto accaduto tre notti fa. I dispositivi infatti sono stati installati da poco al Pirgo, su input del consigliere comunale Alessandro D’Amico. La ragazza intanto è ancora in prognosi riservata, ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma.