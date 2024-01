“Dialogo con Enel in corso per rimodulare la convenzione ed evitare aumento Irpef nel 2026”

Lo dice l'assessore al bilancio Francesco Serpa, alla vigilia dell'approvazione dell'esercizio finanziario, che dovrebbe arrivare in consiglio comunale per fine mese. Riflettori puntati sul rapporto con l'azienda energetica che, in base al vecchio accordo, elargisce circa 6 milioni di euro all'anno al Comune

“Il dialogo con Enel prosegue, l’obiettivo è quello di arrivare ad una rimodulazione della convenzione”. Lo dice l’assessore al bilancio Francesco Serpa, alla vigilia dell’approvazione dell’esercizio finanziario, che dovrebbe arrivare in consiglio comunale per fine mese. Riflettori puntati sul rapporto con l’azienda energetica che, in base al vecchio accordo, elargisce circa 6 milioni di euro all’anno al Comune: “L’attuale convenzione scadrà il 31 dicembre 2025, con la cessazione del funzionamento della centrale a carbone. Bisogna trovare una accordo per rimodulare quella convenzione, non è escluso infatti che dal 2026 in avanti sarà necessario ritoccare al rialzo l’Irpef”.