Di Paolo ufficiale, è commissario della Lega Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo. Tutto il direttivo comunale ha risposto ieri alla chiamata del Coordinatore cittadino Marco Coppari, alla presenza del Segretario Provinciale Angelo Valeriani e del Sindaco Ernesto Tedesco. Marco Coppari, storico volto della Lega civitavecchiese ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di coordinatore e salutato con grande favore la nomina a Commissario dell’Avv. Emanuela Di Paolo, donna di grande esperienza amministrativa, già assessore al Bilancio e alla Promozione del Territorio, nonché candidata alle ultime elezioni regionali con un considerevole risultato. Nei confronti di Coppari la gratitudine dell’intero Partito locale, del Sottosegretario Claudio Durigon e all’unisono dal segretario provinciale e dal segretario regionale Davide Bordoni. “Una persona di grandissimo spessore umano e politico, che tanto ha dato alla nostra comunità”, il commento del segretario provinciale Angelo Valeriani, che ha aggiunto: “La scelta di Emanuela Di Paolo è in perfetta continuità con il lavoro finora svolto e trova ragione nella grande conoscenza amministrativa e del territorio che la contraddistinguono. Due qualità che costituiranno elementi focali in vista delle prossime sfide che attendono la città.”

La riunione è stata anche l’occasione per ripercorrere tutte le iniziative e le attività portate a termine in questi anni dalla maggioranza sapientemente guidata dal nostro Sindaco Ernesto Tedesco e per tracciare la rotta della navigazione futura. Come sempre la Lega c’è ed è pronta a fornire un contributo determinante per lo sviluppo della città di Civitavecchia.