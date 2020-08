Di Majo: “Rischio default infondato. Svincolati crediti 7 milioni di euro”

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale rende noto che, ad istanza della stessa, con ordinanza di ieri 26.8.2020, il Tribunale di Civitavecchia ha disposto lo svincolo da pignoramento di crediti vantati dall’AdSP nei confronti di terzi per circa 7 milioni di euro. Ne consegue che l’AdSP riacquista la piena disponibilità dei detti ingenti crediti, con evidenti effetti positivi per le casse dell’ente da un punto di vista finanziario. Pertanto, si evidenzia come, ancora una volta, siano infondate le considerazioni di quanti hanno paventato il rischio default dell’AdSP”. Lo dichiara il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo.