Di Maio a Civitavecchia per il Referendum, la Lega: “I 5 stelle chiedano impegno contro gas a TVN”

“Apprendiamo con gioia che presto Luigi Di Maio sarà a Civitavecchia. Quale occasione migliore per i penta stellati locali, per strapparli un impegno chiaro sulla transizione energetica di Torre Valdaliga Nord? Avranno davanti il loro leader riconosciuto, al quale potranno chiedere come mai il gruppo del M5s al Senato ha ritirato gli emendamenti sul gas, e chiarire pubblicamente, davanti ad una piazza che immaginiamo gremita, la posizione del Movimento su questo tema che al gruppo consiliare sta tanto a cuore.

P.S.: Ci auguriamo insieme al bagno di folla che il 5 ci ha abituato anche una dichiarazione pubblica e non il solito comunicato di risposta”. Lo dichiara il Gruppo consiliare – Lega con Salvini.