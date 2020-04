Di Gennaro: “Contagi al San Paolo nella norma come negli altri ospedali”

“Gli operatori sanitari si contagiano in ogni ospedale in tutto il mondo . Ciò è dovuto alle particolari caratteristiche di questa pandemia e l’ospedale San Paolo non sfugge a questa condizione. Ciò non ha, però, determinato una riduzione del livello di assistenza grazie alla implementazione di nuovo personale ed alla grande professionalità ed all’ammirevole impegno di tutti. Proprio questo ha permesso e permette al nostro ospedale di garantire ai cittadini, sia covid positivi che non, tutte le prestazioni adeguate alla loro patologia. E per tale motivo non si è mai ventilata l’ipotesi di una chiusura dell’ospedale tanto meno nel faccia a faccia di stamane durante il quale è stata fatta chiarezza anche sulla positività di alcuni neonati trasferiti all’ospedale di Palidoro e che, come confermato dal responsabile della pediatria di quell’ospedale, sono in ottime condizioni. Mai come in questa occasione vi è la necessità di un informazione corretta e trasparente perché solo così si può ottenere la fiducia e la cooperazione dei cittadini ed è per questo che il ruolo dei mezzi di comunicazione è indispensabile”, lo dichiara il Dottor Marco Di Gennaro, primario di Cardiologia e consigliere comunale del Pd.