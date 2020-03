Detenuti prendono in ostaggio agente poi rilasciato

E’ successo al carcere di Borgata Aurelia. Verso le 17 circa un gruppo di detenuti di una sezione di 50 ristretti del Carcere di Borgata Aurelia hanno tentato di sottrarre le chiavi dell’agente, ponendolo sotto sequestro per una mezz’ora, in attesa dei soccorsi di altre unità. Questi giunti sul posto hanno preso in mano la situazione pur trovando devastazione all’interno della stessa sezione. “Ennesimo tentativo di quattro balordi sostenuti da un sistema esterno che continua a blaterare formule e formulette a loro favore quando si parla di soggetti comuni che sono in attesa di giudizio o appellanti che la società vorrebbe mantenere dietro le sbarre per la loro pericolosità sociale. L’USPP Lazio non può che ribadire i concetti di queste settimane, contro chi si macchia di reati tali bisogna avere tolleranza zero. Al personale di Civitavecchia la nostra massima solidarietà e complimenti per aver riportato l’ordine e sicurezza liberando il nostro collega che potrà tornare dalla sua famiglia sicuramente spaventata per colpa di quattro delinquenti”, afferma l’Unione sindacati di polizia penitenziaria.