“Democrazia cristiana sostiene Grasso sindaco e fa parte della coalizione di centrodestra”

Riceviamo e pubblichiamo. Con riferimento alle dichiarazioni dell’Avv. Cirillo e del suo Responsabile Riccardo Leone circa presunti sostegni al Candidato Paolo Poletti, ricevuti dalla Democrazia Cristiana per una sua eventuale candidatura a Sindaco di Civitavecchia, si ribadisce che la Democrazia Cristiana fa parte della coalizione di centrodestra e il partito sosterrà esclusivamente la candidatura di Massimiliano Grasso. Si precisa infatti, ad ogni buon fine, che l’unico simbolo contenente la dicitura “Democrazia Cristiana” è quello riconosciuto dal Ministero degli Interni in occasione delle Elezioni Politiche del 2022, del Segretario Nazionale On. Salvatore Cuffaro. Ogni riferimento ad altre sigle contenenti la dicitura “Democrazia Cristiana” non hanno legittimazione come da atto di Citazione presso il Tribunale di Avellino del 28/12/2023 dai legali Avv. Elisa Righi, Avv. Maria Carmela Picariello. Il commissario regionale Lazio Dc Sergio Marini.