Delusione Cerveteri, è Procida la Capitale della cultura 2022

E’ Procida la Capitale della Cultura 2022. Lo ha annunciato in diretta streaming, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini. Fra le dieci finaliste c’era anche Cerveteri, “Alle origini del futuro”, una piccola delusione per la città locale che sperava in una vittoria. “Auguri a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. Per quanto ci riguarda dobbiamo proseguire il percorso e non disperdere il grande lavoro di Cerveteri. Come ha detto il Ministro Franceschini durante la proclamazione, essere finalisti in questa selezione è come essere nominati all’oscar: dunque già un elemento di altissimo prestigio. Con questa candidatura abbiamo costruito una rete di partenariato forte, capace di realizzare la visione che il nostro territorio merita e che vede la cultura come uno dei pilastri dello sviluppo. Complimenti ancora a Alessio Pascucci Federica Battafarano e a tutta la squadra, guardiamo al futuro dell’Etruria Meridionale!”. Lo dichiara il presidente di Unindustria Cristiano Dionisi.