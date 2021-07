Del Lungo, Camboni e Lodadio a Tokyo per le Olimpiadi

Si respira aria di Olimpiadi per tre atleti locali che a breve saranno impegnati a Tokyo nella competizione a cinque cerchi. Stiamo parlando di Marco Del Lungo, Mattia Camboni e Marco Lodadio. Olimpiadi che inizieranno venerdì con la cerimonia d’apertura e vedranno subito dopo impegnati già due dei tre portacolori locali. Domenica è in programma la prima gara del girone di pallanuoto maschile che vedrà in acqua il 7bello con ovviamente Del Lungo portiere titolare. Per l’Italia l’esordio sarà contro il Sudafrica (ore 3 italiane), poi martedì 27 alle 8.30 sfida con la Grecia, giovedì 29 alle ore 7 contro gli Stati Uniti e sabato 31 alle 11.20 contro i padroni di casa del Giappone. L’ultima giornata del girone è in programma il 2 agosto alle ore 3, sempre italiane, contro la temibile Ungheria. Le prime 4 di ogni concentramento si qualificano per i quarti di finale, che si giocano il 4 agosto. Due giorni dopo, il 6 agosto, via alle semifinali mentre la finale per l’oro olimpico si giocherà domenica 8 agosto alle 9.30. Stesso giorno d’esordio per Mattia Camboni che da domenica prossima a venerdì 30 luglio sarà impegnato nelle 12 gare previste prima della Medal Race che ci sarà sabato 31. Subito dopo sarà il turno della ginnastica artistica e quindi di Marco Lodadio che proverà a far sognare tutti gli italiani agli anelli. Per lui qualificazioni e poi finale in programma lunedì 2 agosto. Per chi volesse seguire le imprese dei tre atleti non resta che fare una buona scorta di caffè visti gli orari notturni e mattutini di queste Olimpiadi.