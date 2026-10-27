Dehors, online la domanda semplificata per l’occupazione temporanea di suolo pubblico

“Si informa l’utenza che è disponibile la modulistica denominata: Domanda semplificata ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. per l’occupazione temporanea di suolo pubblico mediante dehors e arredi a servizio di pubblici esercizi”, lo comunica il Comune di Civitavecchia sul sito istituzionale. “La domanda dovrà essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia e indirizzata ai seguenti uffici competenti:

• Servizio Lavori Pubblici;

• Polizia Locale;

• ABACO S.p.A.

L’istanza potrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it oppure presentata direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune”. Nell’istanza il proponente si impegna a occupare “la posa di elementi di arredo urbano esclusivamente indicati come sedie, tavolini, pedane, elementi di delimitazione (fioriere e paraventi), elementi accessori e ombrelloni di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui all’art. 4 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30.03.2021”.