Dehors e istallazioni esterne, come cambiano le regole a Civitavecchia

L’approvazione del nuovo regolamento per le istallazioni esterne modifica le norme di opportunità legate alle strutture esterne degli esercizi commerciali. Con il placet decisivo della Sovrintendenza. “La conquista maggiore – commenta l’assessore all’Urbanistica Leonardo Roscioni – è rappresentata dal fatto che nel momento in cui l’attività commerciale si conformerà con la nuova zonizzazione non dovrà più richiedere l’autorizzazione paesaggistica, che prima era un vero e proprio spauracchio, anche per la spesa economica da sostenere. I commercianti avevano anche chiesto una proroga sulle attuali istallazioni per ammortizzare l’investimento. Abbiamo ottenuto il termine di 4 anni, sufficienti per adeguarsi alle nuove disposizioni”. Fra le novità anche la zonizzazione, che è stata circoscritta al centro storico della città. Per quanto riguarda le strutture, ok ad ombrelloni con fioriere e paraventi, previste nelle zone più vincolate, a tende a caduta, ai gazebo, adattabili anche nel centro storico e alle pergotende. Modifica anche per la distribuzione degli spazi esterni, con almeno 30 metri quadrati per tutti gli esercizi, più un ulteriore 75% rispetto alla superficie interna.