Dehors di nuovo a rischio, Confcommercio: “Profonda preoccupazione”

“Esprimiamo profonda preoccupazione in merito all’imminente entrata in vigore del nuovo regolamento dehors cittadino. In qualità di presidente di ConfCommercio Litorale Nord, rappresentiamo i commercianti e i ristoratori della nostra città, i quali sono allarmati dalle possibili conseguenze finanziarie che tale regolamento potrebbe comportare, con potenziali perdite che si aggirerebbero su centinaia di migliaia di euro per gli esercizi cittadini”.

“Il regolamento divide la città in tre fasce di colore: arancione, gialla e verde, ognuna con specifiche restrizioni sull’installazione dei dehors. Il problema principale riguarda il fatto che la maggior parte delle attività di ristorazione si trova in zone che non rientrano nella fascia “verde”. Questo significa che molti dehors, come ad esempio quelli presenti nel Ghetto, su Viale Garibaldi e lungo tutto il tratto relativo a Thaon de Revel, dovranno essere smontati, così come molti altri situati nelle vie del centro cittadino. Riconosciamo l’importanza di rispettare le leggi e regolamentare l’installazione dei dehors per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, ma in considerazione delle sfide attuali, tra cui una pandemia globale, una crisi energetica, una guerra in corso e un’inflazione ai massimi storici, chiediamo alle autorità competenti di valutare attentamente le conseguenze economiche per i commercianti e i ristoratori. È fondamentale considerare la possibilità di adottare misure eccezionali che sostengano il settore commerciale locale e posticipare l’obbligo di adeguamento al nuovo regolamento. ConfCommercio Litorale Nord si impegna a collaborare attivamente con le istituzioni locali per individuare soluzioni alternative e sostenibili che tengano conto delle esigenze delle imprese e dei vincoli normativi. Chiediamo un confronto aperto e trasparente, al fine di trovare un equilibrio tra la salvaguardia dell’economia locale e la tutela della qualità urbana. Confidiamo nel buon senso delle istituzioni e nella volontà di trovare soluzioni che soddisfino le esigenze dei commercianti, preservando nel contempo l’ordine e la sicurezza del nostro territorio. Riteniamo che un dialogo costruttivo e un impegno comune siano fondamentali per affrontare questa situazione complessa. ConfCommercio Litorale Nord rimane vigile su questa questione e lavorerà in sinergia con le istituzioni locali per giungere a una soluzione condivisa che tenga conto delle necessità economiche delle attività commerciali, senza compromettere la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini”. Graziano Luciani, Presidente di ConfCommercio Litorale Nord.