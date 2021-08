Degrado in via del Casaletto Rosso, Giannini: “Situazione insostenibile”

"Basta percorrere solo la prima parte della via, per constatare l'assoluta ragione di quei Civitavecchiesi che vi abitano e che spesso sono costretti a spendere soldi per riparare ruote, sospensioni o ammortizzatori delle auto"

“Tra le numerose vie abbandonate di una città sprofondata nell’incuria, c’è sicuramente Via del Casaletto Rosso. Mentre l’amministrazione ogni tre mesi annuncia un nuovo progetto di manutenzione del manto stradale, al quale puntualmente corrisponde un nulla di fatto, arterie importanti della città restano in condizioni pietose. Diversi cittadini stanno inviando segnalazioni di buche in ogni dove, lamentando una situazione ormai insostenibile. Basta percorrere solo la prima parte della via, per constatare l’assoluta ragione di quei Civitavecchiesi che vi abitano e che spesso sono costretti a spendere soldi per riparare ruote, sospensioni o ammortizzatori delle auto. Sarebbe ora che Tedesco faccia il Sindaco e si occupi della città, evitando di far finta che le periferie non esistano”. Lo dichiara il segretario del Pd Stefano Giannini.