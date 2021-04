Degrado in città, #Mi rifiuto e il focus sulle campane del vetro

“É già da un po’ di mesi che le campane del vetro restano spesso piene per diversi giorni, e gli svuotamenti sono molto meno frequenti. Nella migliore delle ipotesi ci si ritrova a percorrere diverse centinaia di metri per trovarne una ancora fruibile. Questi ritardi nello svuotamento stanno causando un importante disagio ai cittadini, costretti spesso a riportarsi il vetro a casa. Senza contare che é in aumento il fenomeno dell’abbandono di materiale vetroso fuori le campane, con il conseguente peggioramento del decoro urbano. Chiediamo al sindaco che si faccia carico della questione nel rispetto dei tanti cittadini virtuosi, prima che la situazione degeneri in un abbandono dei rifiuti sempre più copioso”. Il Comitato #MiRifiuto.