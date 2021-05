Degrado in città, l’associazione “Mirifiuto” sistema il parco di via Betti

“A seguito di varie segnalazioni culminate con un articolo sui quotidiani locali, alcuni volontari del comitato #mirifiuto hanno colto il messaggio e si sono incontrati ieri alle ore 18,30 per fare un’intervento di manutenzione straordinaria, presso il parco di via Betti. La manutenzione ha riguardato prima la rimozione di tutti i rifiuti rinvenuti tra le erbacce, e solo in un secondo momento si è provveduto allo sfalcio delle erbe infestanti lungo tutto il parco. Ancora una volta i cittadini si sensibilizzano per il bene della collettività. I cittadini al servizio della città. Speriamo vivamente che questa sensibilizzazione avvenga anche da parte di chi sta provando ancora a sfruttare il nostro territorio”, lo dichiara l’associazione “Mi Rifiuto”.