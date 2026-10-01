Riceviamo e pubblichiamo. Scene di profondo degrado si registrano all’esterno dell’ufficio anagrafe del Comune di Civitavecchia situato in zona Campo dell’Oro. Nelle immagini documentate dai cittadini si nota un vero e proprio sversamento a cielo aperto, con numerosi sacchi di rifiuti accumulati in prossimità degli ingressi, un insostenibile odore nauseabondo e una situazione ambientale che desta fortissime preoccupazioni igienico-sanitarie.

A pesare come un macigno sulla vicenda è la duplice funzione della struttura: oltre ai normali servizi anagrafici, infatti, l’ufficio ospita la sala cerimoniale dedicata ai matrimoni civili. Un luogo che dovrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per l’amministrazione comunale e un punto di riferimento dignitoso per le coppie e le famiglie del territorio, e che invece si trova oggi immerso nell’incuria e nell’abbandono.

“È possibile tanta pigrizia e disinteresse?” — tuonano i residenti e i frequentatori della zona, che parlano apertamente di una gestione superficiale e indecorosa. Oltre al danno d’immagine per la città, a preoccupare è l’allarme igienico: da giorni si avverte un odore acre e irrespirabile, sintomo probabile della presenza di carcasse di animali o topi non rimossi.

Da qui parte un appello netto e severo all’indirizzo del Sindaco e dell’amministrazione comunale, affinché si rompano gli indugi e si proceda a una bonifica immediata dell’area, restituendo decoro, igiene e dignità a un ufficio pubblico frequentato ogni giorno da centinaia di cittadini.

Giancarlo Frascarelli

Consigliere comunale FDI

Vice presidente del

Consiglio comunale