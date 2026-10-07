“Degrado e incuria nel centro storico, necessario garantire il decoro della città”

Riceviamo e pubblichiamo. Le immagini parlano chiaro e documentano lo stato in cui versa il nostro centro storico alle ore 10 del mattino! Che altro dire??? E le periferie? Preferiamo quasi accantonarle, perché è inutile parlarne ancora: quartieri interi ridotti a un degrado e a una sporcizia inaccettabili.

Nel condividere che chi abbandona i rifiuti per strada commette un atto di inciviltà e va sanzionato, la verità è che l’amministrazione ha il dovere primario di pulire e garantire il decoro della città. Non si può tollerare questo lassismo: la città deve essere pulita già dalle prime ore del mattino.

Qui ci sono responsabilità precise e ruoli ben definiti, a partire dal Sindaco, passando per l’assessore all’ambiente fino ai vertici della municipalizzata e ai vari addetti ai lavori. Parliamo di figure pubbliche che vengono retribuite con stipendi importanti, tra i 3.000 e i 5.000 euro, proprio per fare il loro lavoro e amministrare.

Invece, assistiamo a un vuoto di controllo e a una sciatteria amministrativa intollerabili. I cittadini meritano rispetto e risposte concrete, non una città ridotta in questo stato.

Come consigliere continuerò a denunciare questo scempio e a pretendere decoro e igiene per ogni angolo di Civitavecchia!

Ringrazia quei cittadini collaboratori che ci chiedono aiuto inviandoci foto e messaggi dettagliati …

Giancarlo Frascarelli

Consigliere Comunale di Civitavecchia

Vice presidente del consiglio comunale