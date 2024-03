Degrado alla pineta La Frasca, il Forum ambientalista presenta un esposto

Riceviamo e pubblichiamo. La sottoscritta Simona Ricotti, in nome e per conto dell’Associazione ForumAmbientalista ODV, in qualità di referente locale della Sezione di Civitavecchia del Forum Ambientalista ODV, associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 6 e 13 della legge 349/86, con sede a Roma, Via Sant’Ambrogio 4, intende segnalare a quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, quanto reiteratamente rappresentato alla scrivente Associazione da diversi soci della cooperativa “Campeggiatori Pineta la Frasca srl” in relazione alle condizioni in cui versa la pineta interna al campeggio “Traiano”, compreso nella perimetrazione del Monumento Naturale “La Frasca”, nel comune di Civitavecchia.

Detta area, lasciata dai gestori del campeggio in completo abbandono, priva di controllo ed in totale balia di vandali e ladri, versa attualmente in condizioni ambientali e sanitarie tanto gravi quanto desolanti. Decine di roulotte abbandonate e vandalizzate, suppellettili e mobilia sparse in ogni dove, materassi, frigoriferi, lavatrici, barche, biciclette, coperture di lana di vetro abbandonati sul terreno, cassonetti colmi di rifiuti di ogni tipo non svuotati da anni, i residui di quanto danneggiato e/o distrutto dall’incendio del luglio 2021 lasciato alle intemperie, alberi divelti. Una situazione che, come parzialmente visibile dalle foto che si allegano alla presente, non solo può determinare situazioni di inquinamento del terreno e delle falde acquifere, ma che pone l’intera pineta a grave rischio di incendio boschivo. Una circostanza resa ancor più grave dal fatto che si tratta di un’area protetta in quanto ricadente, come già detto sopra, nel Monumento naturale “La Frasca”, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 settembre 2017, n. T00162. Vale evidenziare che, sebbene le scuse accampate per tale situazione di incuria che si protrae da anni, siano da approfondire in altra sede, ad oggi la chiusura, l’inutilizzo e la situazione di grave degrado

dell’area, che ha espropriato la comunità civitavecchiese (e non solo) di un importante punto di aggregazione e turismo sociale, costruito in decenni di sacrifici da famiglie di lavoratori, viene utilizzato, sebbene indirettamente, per convincere un numero sempre maggiore di soci a cedere alla società “La nuova Frasca Srl”, azionista di maggioranza della cooperativa “Campeggiatori Pineta la Frasca srl”, le proprie quote societarie.

Per quanto sopra esposto, considerato che l’abbandono e il deposito (non occasionale in quanto incorre da anni) di rifiuti in area non autorizzata costituisce, oltre che grave pericolo per l’ambiente, anche illecito penale, la scrivente Simona RICOTTI, a nome e per conto dell’Associazione ForumAmbientalista ODV CHIEDE, a quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze:

• di porre in essere ogni possibile provvedimento affinché l’enorme mole di rifiuti venga rimossa e l’area venga sottoposta a doverosa azione di bonifica e messa in sicurezza a tutela dell’intera pineta afferente il Monumento Naturale;

• che alla società proprietaria venga imposto di attivare una doverosa azione di guardiania e controllo del campeggio per evitare la prosecuzioni delle azioni vandaliche a danno dei beni materiali ed ambientali ivi presenti;

• di voler accertare se nei fatti sopra esposti ricorrano eventuali ipotesi di reato e, in caso

affermativo, individuarne le responsabilità;

• di voler verificare il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendio nelle aree boschive nonché se siano stati adottati e siano funzionanti tutti gli idonei sistema di difesa antincendio prescritti per tali tipologie di insediamenti (campeggio interno ad area boschiva e protetta). PER IL FORUM AMBIENTALISTA ODV