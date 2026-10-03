“Degrado al cimitero di via Aurelia, erbacce e sterpaglie la fanno da padrone”

"Non desideriamo alimentare polemiche, ma piuttosto richiamare l'attenzione sul fatto che un Cimitero non è un luogo qualunque. È uno spazio di raccoglimento, di memoria e di affetti per ricordare - come nel nostro caso - un marito e un padre", la segnalazione di due lettrici

“Questa mattina ci siamo recate al vecchio Cimitero di Via Aurelia per fare visita al nostro congiunto, la cui tomba si trova nell’area lato mare/lato brecciolino.

Ci siamo trovate davanti a una situazione di degrado: in diversi punti tra le sepolture e lungo i passaggi è, infatti, presente una vegetazione spontanea molto diffusa, con erbacce e sterpaglie che in alcune zone hanno ormai occupato ampi spazi.

Alleghiamo, al riguardo, alcune fotografie che documentano lo stato in cui versa quella parte di Cimitero.

Non desideriamo alimentare polemiche, ma piuttosto richiamare l’attenzione sul fatto che un Cimitero non è un luogo qualunque. È uno spazio di raccoglimento, di memoria e di affetti per ricordare – come nel nostro caso – un marito e un padre.

Proprio per questo, la manutenzione e il decoro vanno oltre la semplice cura perché dovrebbero rappresentare una forma doverosa di rispetto nei confronti dei defunti e delle loro famiglie. Le immagini scattate questa mattina descrivono la situazione meglio di molte parole.

Ci auguriamo, quindi, che l’Amministrazione Comunale e, in particolare, chi ha la responsabilità degli interventi possa ripristinare quanto prima condizioni adeguate di pulizia, cura e decoro, perché chi entra in un Cimitero e chi, come noi, paga quanto dovuto deve trovare un luogo dignitoso, all’altezza del rispetto che si deve a chi non c’è più e della sensibilità di chi vi si reca per ricordarlo”, lo segnalano Annita Cecchi e Mariangela D’Ezio.