Definizione agevolata, Frascarelli: “Oltre 800 adesioni sono la prova che avevo ragione”

"Ho dovuto faticare enormemente, con battaglie quotidiane e insistenze reiterate, per far comprendere a chi amministra perché fosse doveroso concedere questa opportunità ai nostri cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo. L’importante traguardo delle oltre 800 adesioni alla definizione agevolata è la dimostrazione concreta che la direzione intrapresa era quella giusta. Oggi prendo atto con favore dei toni entusiastici dell’assessora al Bilancio, Florinda Tuoro, che parla di equità fiscale, sostegno ai contribuenti e recupero delle risorse pubbliche. Devo però ricordare a tutti come si è arrivati a questo risultato: la Giunta era totalmente contraria alla rottamazione.

Ho dovuto faticare enormemente, con battaglie quotidiane e insistenze reiterate, per far comprendere a chi amministra – e in primis all’Assessore che oggi giustamente si vanta di questo successo – perché fosse doveroso concedere questa opportunità ai nostri cittadini. Ho dovuto spiegare mille volte le ragioni sociali ed economiche di una misura di buonsenso che la Giunta iniziale rifiutava categoricamente.

I fatti oggi parlano chiaro e mi danno pienamente ragione. Questo risultato dimostra che, se il Sindaco e la Giunta mi ascoltassero e mi consultassero quotidianamente prima di assumere le decisioni per la Città, si eviterebbero inutili perdite di tempo e si otterrebbero subito risposte efficaci per la comunità.

Da parte mia, continuerò a stare sempre e comunque dalla parte dei cittadini, senza tirarmene mai indietro, anche quando questo significa dover faticare il doppio per far capire le cose a chi, per il momento, governa Civitavecchia.

Giancarlo Frascarelli Vice presidente del consiglio comunale