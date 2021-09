Dedica di una via a Giovanni Paolo II, FdI: “Proposta di Scotto e di Civitavecchia 2000 assolutamente lodevole”

Nella giornata di ieri, il consigliere di Fratelli d’Italia, Giancarlo Frascarelli, ha portato in consiglio comunale la proposta, portata avanti da Alessandro Scotto e dalla associazione Civitavecchia 2000, con la quale si chiede all’amministrazione comunale di dedicare una via alla memoria del Santo Pontefice e di posizionare una statua raffigurante il Santo Pontefice, nel territorio comunale. “Iniziativa lodevole, degna di essere portata a compimento al più presto. Ricordare un Santo come Giovanni Paolo II, non porterà solo lustro alla comunità cittadina, ma sarà anche il segno di rinascita dei valori, che tanto il Papa amava e predicava”- così afferma il coordinatore di FdI Civitavecchia, Paolo Iarlori – “Ringrazio il nostro consigliere comunale Giancarlo Frascarelli per aver portato la questione in Consiglio Comunale, alla attenzione della Amministrazione Comunale, con l’auspicio che si possa presto passare dalle parole ai fatti” conclude Paolo Iarlori.“Si tratta – continua Gregori, neo delegato di Fratelli d’Italia per i quartieri di Borgata Aurelia e Pantano – di un progetto importante, molto seguito e voluto dai cittadini ”. “Mi sono reso conto– conclude Gregori – del fatto che molti in zona Pantano, vogliono che la via Ugo Fontanatetta diventi “Viale San Giovanni Paolo II”, per il forte legame che il Pontefice aveva con la comunità di Civitavecchia, ed in particolare con il quartiere di Pantano, per ovvie ragioni. Ciò farà ritornare Pantano quel quartiere dall’assoluto pregio storico, culturale, religioso, turistico e sociale, fiore all’occhiello della nostra Civitavecchia. Ringrazio Giancarlo Frascarelli per essersi impegnato, con la consueta determinazione, per questa iniziativa, con un intervento in consiglio comunale molto efficace, con il quale il nostro consigliere comunale ha anche riportato alla memoria documenti ed articoli di stampa relativi alla indimenticabile visita di San Giovanni Paolo II nella nostra città ”.