Decreto Indennizzi in arrivo, Marta Grande: “Previsti ristori in 10 giorni per commercianti, palestre, cinema, piscine e taxi”

“Ieri il Presidente Conte ha presentato il “Decreto Indennizzi”, un provvedimento necessario per fronteggiare il precedente decreto che riduce gli orari di attività di bar e ristoranti e che chiude palestre, cinema e teatri. Con quest’ultimo decreto viene assicurato un bonifico automatico in 10 giorni direttamente sul conto corrente a chi già ha ricevuto il fondo perduto assicurato durante la prima ondata, in base alla perdita di fatturato, mentre tutti gli altri possono fare domanda all’Agenzia delle Entrate. A tal proposito abbiamo individuato 4 coefficienti di indennizzo:

– indennizzo della stessa somma ricevuta (100%) durante il primo lockdown alle attività che con la chiusura alle 18 possono continuare a lavorare e hanno perdite contenute (bar, pasticcerie, gelaterie)

– indennizzo del 150% per chi ha subito un danno importante come i ristoranti che non possono rimanere aperti a cena;

– indennizzo del 200% per i più danneggiati, ovvero le attività costrette a chiudere come le palestre, i cinema, le piscine;

– indennizzo del 400% per le attività che erano state chiuse già da metà agosto (discoteche, sale da ballo). Inoltre viene stabilito: un credito d’imposta al 60% sugli affitti commerciali, dal mese di ottobre fino a fine anno, cedibile anche al locatore; la cancellazione della seconda rata Imu; la sospensione dei contributi per le imprese nel mese di novembre; le indennità da 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo, degli stabilimenti termali e dello sport; una nuova mensilità di reddito di emergenza; risorse per il turismo e il blocco dei licenziamenti fino a fine gennaio con la garanzia di ulteriori settimane di cassa integrazione. Nel ristoro a fondo perduto saranno coinvolti anche taxi e ncc”. Lo dichiara la parlamentare del M5 stelle Marta Grande.