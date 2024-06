Decimo europeo a partecipano gli Old Rugby Civitavecchia

"Per i rugbisti è importante condividere tanto i sacrifici in campo"

A Sevilla, Spagna, lo spirito non competitivo è stato enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente del Rugby riconosciuto: “Divertimento, Amicizia, Fraternità”.

Un Europeo di Rugby con maggiori squadre iscritte e giocatori in campo, 90 squadre che hanno rappresentato 12 nazioni.

Questi i risultati: CRC vs TURDETANOS HUCO 2- 0; CRC vs XV MATUSALEN RUGBY 0 – 1 ; CRC vs ARGENTINAS RUGBY CLASICO 1 – 0 ; CRC vs VINTAGE VIKINGS 7 – 0; CRC vs VETERANOS SEVILLA RUGBY 0 – 1; CRC vs NZ & RHODE ISLAND, USA 3 – 0.

Dal grande gruppo degli OLD Rugby Civitavecchia un pensiero comune: “ Perché ci divertiamo un mondo, perché siamo malati di Rugby, perché ci piace ricordare quando eravamo giovani, prestanti e performanti (in realtà pensiamo ancora di esserlo), perché pensiamo di poter fare tutto quello che facevamo a vent’anni, poco importa se la testa ti dice di fare una cosa e le gambe fanno l’esatto contrario”.

Gli Old Rugby Civitavecchia : “ACCARDO Paolo; BAIOCCO Massimiliano; BENEDUCE Filippo; BRIZIELLI Pio; CANOVA Glauco; CAPPONI Lorenzo ; CASASOLA Barbara; CICORIA Alessio; COJOCARU Bogdan Valentin; CRESCIMBENI Giuseppe; CUTINI Marsilio; DE GUIDI Giuseppe; DI MAIO Roberto; FIORI Mauro; GIULIANI Enrico; IRRERA Tommaso; LA ROSA Alberto; MADDALONI Marco; MAERINI Simone; MARGIONI Vladimiro; MONTANA LAMPO Simone; MONTEFUSCO Alessandro; MORBIDELLI Salvatore; OLIVIERI Luca; PACE Stefano; PANETTA Michele (Presidente OLD CRC) ; PASCIUTI Dario; RAVONI Alberto; SCOTTI Guido; SORGENTE Roberto; STORRI Valerio; TASSI Edoardo; TRONCA Mauro (Allenatore OLD CRC) ; TUSCULANO Tiziano; VARLESE Carlo; ZARRILLO Alfonso; ZINCONE Stefano”.

La squadra degli Old Rugby Civitavecchia è un patrimonio del Rugby Civitavecchia, perché formata da persone che mettono a disposizione del movimento rugbistico tutta la passione e l’amore che muove la disciplina.

Per i rugbisti è importante condividere tanto i sacrifici in campo, quanto i momenti di goliardia ed amicizia al di fuori, se poi è possibile farlo davanti ad un boccale di birra e ad un piatto di pasta fumante e della carne alla brace, è sicuramente meglio.

Chiude la Kermesse Allenatore degli OLD biancorossi MauroTronca : “ E’ stato fatto da parte dei ns OLD un torneo molto buono , su sei partite quattro vittorie e due perse per solo una meta a zero. Tredici mete fatte e subite solo due. C’è stato oltre il torneo tanto divertimento, tanta armonia, è stato davvero coinvolgente visitare Siviglia in campo e fuori tutti insieme…”.