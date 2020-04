De Paolis, Minnucci e Tidei: “Tamponi agli ospedali di Civitavecchia e Bracciano è ottima notizia”

“La notizia lanciata dal direttore sanitario della ASL Roma 4, Giuseppe Quintavalle, riguardo la già avvenuta somministrazione di tamponi su 300 operatori dell’Ospedale di Civitavecchia, 137 di Bracciano e 150 pazienti ci rassicura ed è da accogliere con grande soddisfazione” hanno detto i Consiglieri Regionali del Lazio, Emiliano Minnucci, Marietta Tidei e Gino De Paolis. “Questa scelta, unita agli oltre mille tamponi effettuati su tutto il territorio dall’inizio dell’emergenza, va nella direzione di avviare un percorso di prevenzione utile a combattere la diffusione del virus. Come ci dicono i dati, la situazione – hanno continuato i Consiglieri Regionali – è in evoluzione e prevedere politiche di prevenzione più incisive, come quella di effettuare il tampone a tutti gli operatori sanitari e pazienti anche del centro Rsa Madonna del Rosario, è un’opzione importante da considerare seriamente al fine di limitare i contagi. Un’operazione – hanno concluso Minnucci, Tidei e De Paolis – che deve caratterizzare questa seconda fase dell’emergenza così come peraltro annunciato dall’Assessore della Regione Lazio, Alessio D’Amato”.