Davide Maio nuovo presidente del comitato per le stazioni di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa

Tra gli obiettivi treni meno affollati nelle fasce di punta, maggiore puntualità, informazioni più tempestive e affidabili sia in banchina sia a bordo

Riceviamo e pubblichiamo. Davide Maio assume la Presidenza del comitato per le stazioni di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa, affiancando Benedetto Risi e Denis Lauro.

Il comitato precisa che la scelta si inserisce nel modello organizzativo della federazione, formata dai comitati delle singole stazioni lungo la linea. L’obiettivo è garantire una presenza sempre più solida sul territorio e un dialogo costante e crescente con Regione, Trenitalia, RFI e amministrazioni locali.

Il nuovo presidente Maio indica da subito le questioni su cui intende concentrarsi: treni meno affollati nelle fasce di punta, maggiore puntualità, informazioni più tempestive e affidabili sia in banchina sia a bordo, risoluzione dell’annoso problema dei croceristi e il rinnovamento strutturale della stazione di Civitavecchia.

“Le tre fermate che rappresento servono studenti e lavoratori che ogni mattina partono verso Roma – afferma. Voglio un comitato sempre più vicino a chi viaggia, che raccolga le segnalazioni e le porti a Regione Lazio, Trenitalia e RFI in modo preciso e documentato a partire dall’incontro di domani in regione”.

Il ringraziamento a Benedetto Risi e Denis Lauro. “Ringrazio di cuore Benedetto e Denis per il lavoro svolto in questi anni, aggiunge Maio. Hanno dato voce ai pendolari del nostro territorio con impegno, competenza e grande disponibilità, costruendo un rapporto di fiducia con gli utenti e con le istituzioni. Il loro lavoro è un patrimonio che intendo custodire e far crescere, e sono felice di poter contare sulla loro esperienza nei prossimi anni”.

I tre Co-Presidente dell’intera linea Litoranea, Sandra Felici, Susi Di Giandomenico e Giacomo Maria De Vito danno il benvenuto a Davide Maio augurandogli buon lavoro.

Comitato pendolari litoranea Roma nord