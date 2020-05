David di Donatello a Galioto. Mari: “Complimenti ad un grande musicista”

"Conto di invitarlo quanto prima in consiglio comunale per celebrare questa sua ennesima vittoria"

“Non posso che complimentarmi con il musicista civitavecchiese Duilio Galiotto per la prestigiosa vittoria del David di Donatello dove è riuscito ad essere premiato con l’Orchestra di piazza Vittorio per il Flauto magico di piazza Vittorio nel premio di miglior musicista. “Complimenti a Galioto che da anni calca i palcoscenici più importanti di Italia – ha dichiarato la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari – Conto di invitarlo quanto prima in consiglio comunale per celebrare questa sua ennesima vittoria”.