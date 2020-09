Dati Referendum, a Civitavecchia il “Si” al 69,27 %. Numeri schiaccianti in collina

Ad Allumiere dato schiacciante per il Si, al 76,77%, a Cerveteri Si netto a 67,01 %, così come a Ladispoli, 67,20%. Una partita senza storia anche nelle altre realtà, come 66,22% a 33,78%, o a Fiumicino, dove il Si si è fermato al 70,93 %

Ecco i risultati del Referendum, Comune per Comune, si intende il nostro territorio. A Civitavecchia netta supremazia del “Si”, al 69,27%, in linea con il dato nazionale. In 12.193 hanno votato per il taglio dei parlamentari, 5.410 invece hanno optato per il “No”. Ad Allumiere dato schiacciante per il Si, al 76,77%, a Cerveteri Si netto a 67,01 %, così come a Ladispoli, 67,20%. Una partita senza storia anche nelle altre realtà, come 66,22% a 33,78%, o a Fiumicino, dove il Si si è fermato al 70,93 %. Da Tolfa dati ancora non disponibili.